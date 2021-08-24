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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Військовий парад у Києві до Дня Незалежності 2021: онлайн-трансляція

військовий парад до дня незалежності 2021

24 серпня Україна відзначає 30-річчя незалежності. Головною подією є святковий військовий парад, який проходить на Хрещатику та Майдані Незалежності у Києві.

У параді до Дня Незалежності України 2021 року беруть участь військовослужбовці ЗСУ, військова авіація, різноманітне озброєння і техніка. Онлайн-трансляцію параду дивіться на Фактах ICTV.

Сучасні зразки зброї та техніки української армії можна подивитися на Михайлівській площі і Володимирському проїзді.

А на Дніпрі – спостерігати проходження катерів, проліт авіації, а також повітряний і морський покази озброєння та військової техніки.

Фіналом параду у Києві стане артилерійський салют.

Обмеження руху транспорту у Києві

У зв’язку з парадом та іншими святковими заходами з 6.00 до 12.00 тимчасово перекриють Велику Васильківську – від Либідської площі до Хрещатика.

Обмеження руху

До 16.00 також буде обмежено рух на Хрещатику, вул. Михайлівській (від Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Грушевського, Володимирському узвозі, Петровській алеї та Парковій дорозі.

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Фото: Міноборони

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