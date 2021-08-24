24 серпня Україна відзначає 30-річчя незалежності. Головною подією є святковий військовий парад, який проходить на Хрещатику та Майдані Незалежності у Києві.

У параді до Дня Незалежності України 2021 року беруть участь військовослужбовці ЗСУ, військова авіація, різноманітне озброєння і техніка. Онлайн-трансляцію параду дивіться на Фактах ICTV.

Сучасні зразки зброї та техніки української армії можна подивитися на Михайлівській площі і Володимирському проїзді.

А на Дніпрі – спостерігати проходження катерів, проліт авіації, а також повітряний і морський покази озброєння та військової техніки.

Фіналом параду у Києві стане артилерійський салют.

Обмеження руху транспорту у Києві

У зв’язку з парадом та іншими святковими заходами з 6.00 до 12.00 тимчасово перекриють Велику Васильківську – від Либідської площі до Хрещатика.

До 16.00 також буде обмежено рух на Хрещатику, вул. Михайлівській (від Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Грушевського, Володимирському узвозі, Петровській алеї та Парковій дорозі.