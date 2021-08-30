Встречу Зеленского и Байдена снова отложили

Встречу президентов Украины и США Джо Байдена и Владимира Зеленского снова перенесли.

В этот раз новая дата переговоров двух глав назначена на 1 сентября.

Изначально встреча президентов должна была состояться 31 августа. А 1 сентября у Владимира Зеленского в Америке были запланированы другие события.

Дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносили уже дважды — сперва встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло в связи с расширением программы визита.

В конце июля Офис президента обнародовал главные темы встречи президентов США и Украины.

Прежде всего, это вопросы безопасности. Речь пойдет о помощи официальному Киеву в противодействии российской агрессии, обострении ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, а также деоккупации аннексированного Россией Крыма.

Среди других важных тем – план по укреплению энергетической безопасности Украины. Он касается российского газопровода Северный поток-2.

Источник: Белый дом