Зустріч Зеленського та Байдена знову відклали

Зустріч президентів України і США Джо Байдена і Володимира Зеленського знову перенесли.

Цього разу нова дата переговорів двох глав призначена на 1 вересня.

Спочатку зустріч президентів мала відбутися 31 серпня. А 1 вересня у Володимира Зеленського в Америці були заплановані інші заходи.

Тож, дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносили вже двічі – спершу зустріч з президентом Байденом повинна була відбутися 30 серпня.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це сталося у зв’язку з розширенням програми візиту.

Наприкінці липня Офіс президента оприлюднив головні теми зустрічі президентів США і України.

Передусім це питання безпеки. Йтиметься про допомогу офіційному Києву в протидії російській агресії, загострення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, а також деокупацію анексованого Росією Криму.

Серед інших важливих тем – план щодо зміцнення енергетичної безпеки України. Він стосується російського газопроводу Північний потік-2.

Джерело: Білий дім