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Факты / Украина
Анастасія Рогожінська |

15-летняя украинка получила диплом от Папы Римского после своего трогательного письма

Уляна Сухачевська

В Луцке 15-летняя Ульяна Сухачевская, у которой диагностировано синдром Дауна, получила диплом от Папы Римского Франциска.

Накануне девочка послала письмо ему в рамках конкурса, в котором ничего не попросила для себя.

Новости Луцка: Ульяна Сухачевская получила диплом от Папы Римского — фото и подробности

Весной 2021 года Ульяна приняла участие в международном детском конкурсе рисунков Писанка для Папы.

По информации Волынь 24, девочка на обороте своего рисунке также написала письмо в Ватикан, отметив, что хочет познакомиться с Папой.

Новости Луцка: Ульяна Сухачевская получила диплом от Папы Римского — фото и подробности

— Привет, дорогой Папа. К тебе пишет солнечная принцесса из Луцка. Я хочу познакомиться с тобой. Поэтому приглашаю тебя в гости. Будем рисовать вместе со всеми в Оле-Арте. Аморе, — говорится в сообщении.

Впоследствии в Ватикане ответили, что Ульяна стала единственной участницей конкурса, которая не попросила у Папы Римского ничего для себя.

Глава Католической церкви оценил это и в награду прислал девочке диплом.

Источник: Волынь 24

Фото: Волынь 24

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