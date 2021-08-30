Новини Луцька: Уляна Сухачевська отримала диплом від Папи Римського – фото та подробиці

У Луцьку 15-річна Уляна Сухачевська, у якої діагностовано синдром Дауна, отримала диплом від Папи Римського Франциска.

Напередодні дівчинка надіслала листа йому в межах конкурсу, в якому нічого не попросила для себе.

Навесні 2021 року Уляна взяла участь у міжнародному дитячому конкурсі малюнків Писанка для Папи.

За інформацією Волинь 24, дівчинка на звороті свого малюнку також написала листа до Ватикану, зазначивши, що хоче познайомитись з Папою.

– Привіт, любий Папа. До тебе пише сонячна принцеса з Луцька. Я хочу познайомитись з тобою. Тому запрошую тебе в гості. Малюватимемо разом з усіма в Оле-Арті. Аморе, – йдеться в повідомлені.

Згодом у Ватикані відповіли, що Уляна стала єдиною учасницею конкурсу, яка не попросила у Папи Римського нічого для себе.

Глава Католицької церкви оцінив це та в нагороду надіслав дівчинці диплом.

Джерело: Волинь 24

Фото: Волинь 24