Зеленский с женой прибыл в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита Главы Украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена.

В повестке дня визита — встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций.

— Планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов. Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США, — сообщает Офис президента.

Во время поездки ожидается подписание трех документов для развития двусторонних отношений, а также встреча Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом.

Она особенно важна для нашего государства, поскольку на ней будут обсуждаться вопросы безопасности.

Факты ICTV рассказывают, чего ожидать от визита Зеленского в Соединенные Штаты и переговоров с его американским коллегой Байденом.