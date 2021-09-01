Стартовало голосование Топ-100 блогеров Украины 2021 Фактов ICTV

Сайт Факты ICTV седьмой год подряд проводит уникальный проект Топ-100 блогеров Украины. В этом году пользователи сайта выбирают самых влиятельных лидеров мнений 2021 в пяти категориях: Политика и экономика (40 блогеров), Крым и Донбасс (20), Lifestyle (25), Здоровье (15) и Народный выбор.

Всех авторов из рейтинга Топ-100 называют блогеры прошлогоднего рейтинга. Сайт Факты ICTV не влияет на включение тех или иных кандидатов в голосование. Ключевая задача рейтинга — показать действительно активных, влиятельных и сознательных лидеров мнений, имеющих сильное социальное влияние на свою аудиторию.

Номинантов и победителя в категории Народный выбор будут выбирать пользователи сайта: для начала подав заявку на блогера, а затем — путем голосования.

Самых влиятельных блогеров в 2021 году в категориях Политика и экономика, Крым и Донбасс, Lifestyle и Здоровье в пропорции 50 на 50 определят пользователи сайта и экспертное жюри, в состав которого вошли победители прошлогоднего рейтинга и специалисты в медиасфере.

Согласно правилам, победители прошлогоднего рейтинга, среди которых Виталий Портников, Денис Казанский, Ирена Карпа, Оксана Скиталинская и Андрей Карпов (Полтава), не могут участвовать в рейтинге. Однако они входят в состав экспертного жюри, которое совместно с пользователями сайта определит своих фаворитов рейтинга Топ-100 блогеров Украины Факты ICTV.

Все желающие могут проголосовать за лучшего блогера. Для этого следует авторизоваться на сайте Топ-100 блогеров Украины с помощью аккаунта в Facebook или почтового ящика. За одного кандидата можно отдать только один голос, однако разрешено голосовать за других блогеров.

В случае зафиксированных манипуляций за того или иного лидера мнения (по его инициативе или посторонних лиц) руководство сайта Факты ICTV оставляет за собой право снять блогера с голосования или аннулировать сомнительные голоса.

В то же время пользователи сайта могут предложить своего фаворита в категорию Народный выбор. Можно предлагать авторов, которые имеют по меньшей мере 1 тыс. подписчиков и самостоятельно пишут тексты в социальных сетях или снимают видео.

Голосование продлится с 1 до 30 сентября 2021 года. Пользователи сайта и специалисты в медиасфере выберут пять лучших блогеров. Итоги голосования станут известны после 1 октября 2021 года.