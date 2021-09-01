Стартувало голосування Топ-100 блогерів України 2021 Фактів ICTV

Сайт Факти ICTV сьомий рік поспіль проводить унікальний проект Топ-100 блогерів України. Цьогоріч користувачі сайту обирають найвпливовіших лідерів думок 2021 року в п’яти категоріях: Політика та економіка (40 блогерів), Крим та Донбас (20), Lifestyle (25) , Здоров’я (15) та Народний вибір.

Усіх авторів із рейтингу Топ-100 називають блогери минулорічного рейтингу. Сайт Факти ICTV не має впливу на включення тих чи тих кандидатів до голосування. Ключовим завданням рейтингу є показати дійсно активних, впливових та свідомих лідерів думок, які мають сильний соціальний вплив на свою аудиторію.

Номінантів та переможця у категорії Народний вибір обиратимуть користувачі сайту: для початку подавши заявку на блогера, а потім – шляхом голосування.

Найвпливовіших блогерів у 2021 році у категоріях Політика та економіка, Крим та Донбас, Lifestyle і Здоров’я у пропорції 50 на 50 визначать користувачі сайту та експертне журі, до складу якого увійшли переможці минулорічного рейтингу та фахівці у медіасфері.

Згідно з правилами, переможці минулорічного рейтингу, серед яких Віталій Портніков, Денис Казанський, Ірена Карпа, Оксана Скиталінська та Андрій Карпов (Полтава), не можуть брати участь у цьогорічному рейтингу. Однак вони входять до складу експертного журі, яке спільно з користувачами сайту визначить своїх фаворитів рейтингу Топ-100 блогерів України Факти ICTV.

Всі охочі можуть проголосувати за свого улюбленого блогера. Для цього слід авторизуватися на сайті Топ-100 блогерів України за допомогою акаунту в Facebook або поштової скриньки. За одного кандидата можна віддати лише один голос, однак дозволено голосувати за інших блогерів.

У разі зафіксованих маніпуляцій за того чи того лідера думки (з його ініціативи або сторонніх осіб) керівництво сайту Факти ICTV залишає за собою право зняти блогера з голосування або анулювати сумнівні голоси.

Водночас користувачі сайту можуть запропонувати свого номінанта до категорії Народний вибір. Можна пропонувати авторів, які мають щонайменше 1 тис. підписників і самостійно пишуть тексти у соціальних мережах або знімають відео.

Голосування триватиме з 1 до 30 вересня 2021 року. Користувачі сайту та фахівці у медіасфері оберуть переможців у п’яти номінаціях. Підсумки голосування стануть відомі у жовтні.