На Донбассе ранен боец ВСУ — ООС

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы, среди украинских военнослужащих пострадал один боец

В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

— В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое, — сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

О факте нарушения со стороны российских наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Подконтрольные России боевики на Донбассе в четверг, 2 сентября, четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.