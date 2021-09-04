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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

На Донбассе ранен боец ВСУ — ООС

оос війна на донбасі

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы, среди украинских военнослужащих пострадал один боец

В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

— В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое, — сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

О факте нарушения со стороны российских наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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Подконтрольные России боевики на Донбассе в четверг, 2 сентября, четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Источник: Штаб ООС

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