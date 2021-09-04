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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

На Донбасі поранено бійця ВСУ – ООС

оос війна на донбасі

Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі з початку суботи, серед українських військовослужбовців постраждав один боєць

У напрямку Старогнатівці російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

– В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – тяжкий, – повідомили в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Про факт порушення з боку російських найманців українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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Підконтрольні Росії бойовики на Донбасі в четвер, 2 вересня, чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Джерело: Штаб ООС

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