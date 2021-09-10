Вагнеровцов должны были задержать турецкие силовики за войну в Сирии — глава ВСК

Руководительница Временной следственной комиссии по делу “вагнеровцов” Марьяна Безуглая рассказала, что в Украине вообще не было такой спецоперации, а был так называемое “специальное мероприятие”.

Об этом Безлугая рассказала во время брифинга и добавила, что боевиков должны были перехватить и задержать в Стамбуле Турецкие силовики, поскольку представители “вагнеровцов” воевали в Сирии.

— В июле 2020 в ГУР МО обратилась СБУ и возникла идея о том, чтобы попытаться вытянуть часть людей с территории РФ на территорию Украины. Санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с “вагнеровцами” в Украине не было, было “специальное мероприятие”. Боевиков планировали задержать в Стамбуле в рамках международно-правовой сделки, — рассказала председатель ВСК.

По словам Безлугой, это было специальное мероприятие, спланированное исключительно Украиной без кооперации со спецслужбами других страны и ожидалось, что Турция должна была задержать боевиков за войну в Сирии.

По информации ВСК, среди “вагнеровцов” был и агент, который сотрудничал с белорусскими спецслужбами, а еще один был белорусским информатором.

— Наша спецслужба проиграла в этой борьбе между тремя спецслужбами — Украины, Беларуси и России, но тем не менее, не была спровоцирована на что то худшее, и это не привело к реально ощутимым международным последствиям, а тем более катастрофическим, которые мы наблюдали в ситуации с Протасевичем, — отметила глава комиссии.

Отложить срок проведения операции также было решением украинских спецслужб.

Фото: Sputnik