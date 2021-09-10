Вагнерівців мали затримати турецькі силовики за війну в Сирії – голова ТСК

Очільниця Тимчасової слідчої комісії щодо справи “вагнерівців” Мар’яна Безугла розповіла, що в Україні взагалі не було такої спецоперації, а був так званий “спеціальний захід”.

Про це Безлуга розповіла під час брифінгу та додала, що бойовиків мали перехопити та затримати у Стамбулі Турецькі силовики, оскільки представники “вагнерівців” воювали в Сирії.

– У липні 2020 до ГУР МО звернулася СБУ і виникла ідея щодо того, щоб спробувати витягти частину осіб з території РФ на територію України. Санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з “вагнерівцями” в Україні не було, був “спеціальний захід”. Бойовиків планували затримати у Стамбулі у рамках міжнародно-правової операції, – розповіла голова ТСК.

За словами Безлугої, це був спеціальний захід, спланований виключно Україною без кооперації з спецслужбами інших країни і очікувалось, що Туреччина мала затримати бойовиків за війну в Сирії.

За інформацією ТСК, серед “вагнерівців” був і агент, який співпрацював з білоруськими спецслужбами, а ще один був білоруським інформатором.

– Наша спецслужба програла у цій боротьбі між трьома спецслужбами – України, Білорусі й Росії, але тим не менше, не була спровокована на щось гірше, і це не призвело до реально відчутних міжнародних наслідків, а тим паче катастрофічних, які ми спостерігали у ситуації з Протасевичем, – наголосила голова комісії.

Відкласти термін проведення операції також було рішенням українських спецслужб.

Фото: Sputnik