Президент Эстонии указала на условие для Украины по вступлению в ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддерживает членство Украины в Европейском Союзе, но считает, что это произойдет при условии выполнения украинской стороной Копенгагенских критериев.

Она сказала, что хочет, чтобы Украина в один день стала частью ЕС и действительно надеется, что когда “окно возможностей откроется в будущем, Украина будет готова пройти через это окно”.

— Но условием является Копенгагенские критерии. Вы не можете начать выполнять их, когда окно возможностей откроется, это будет слишком поздно. Если оно откроется в 9 утра, оно закроется в 10.15. это то, чему научила нас наша история, — добавила Кальюлайд на конференции YES Brainstorming в Киеве.

Президент указала, что за пять лет, пока она у власти, Украина не продвинулись в соответствии Копенгагенским критериям.

— Все будущие предположения основаны на прошлых опытах. И как президенту Эстонии, мне надо было решать проблемы эстонского бизнеса в Украине. Например, одна эстонская компания даже прошла через международные арбитражи, чтобы вернуть бизнес их законным владельцам. Это продолжалось цели 5 лет, пока я была президентом Эстонии, и не было прогресса, — рассказала Кальюлайд.

Она подчеркнула, что хочет полного членства в ЕС для Украины.

— Но я знаю, что это может произойти только с условиями. Я не из тех, кто говорит, что этого никогда не произойдет, просто примите промежуточное решение. В любом случае, — заверила глава государства.

Кальюлайд также выразила сожаление в связи с тем, что даже когда условия были выполнены, ЕС сдержал начало дискуссий о вступлении с некоторыми странами.

— Но это делает вашу позицию сильнее в переговорах с ЕС, не отвечая данным критериям, которые являются основой ЕС, — пояснила она.

Добавим, что в Киеве проходит форум YES Brainstorming, организованный Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука. Все дискуссии транслируются онлайн.

Прямая трансляция YES Brainstorming После Covid = Перед катастрофой? Шаги к выживанию доступна на официальном YouTube-канале Фонда Виктора Пинчука на английском и украинском языках.