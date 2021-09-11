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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Форум YES Brainstorming в Киеве 11 сентября: онлайн-трансляция

ялтинська європейська стратегія

10 и 11 сентября 2021 года в Киеве проходит  форум YES Brainstorming, организованный Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука. Все дискуссии   транслируются  онлайн.

Прямая трансляция YES Brainstorming После Covid = Перед катастрофой? Шаги к выживанию  доступна на официальном YouTube-канале Фонда Виктора Пинчука на английском и украинском языках.

Новый формат дискуссии — это эксклюзивное интерактивное общение между лидерами настоящего и будущего Украины с известными мыслителями мира.

Подробнее о темах и спикерах первого и второго дней YES Brainstorming можно ознакомиться на сайте YES.

Событие  проходит в Мистецькому арсеналі с четверга, 9 сентября, по субботу, 11 сентября 2021 года.

В этом году с учетом эпидемической ситуации на большинстве панельных дискуссий присутствовать в зале будут только 50-70 участников. Традиционная ежегодная встреча YES переносится на 2022 год.

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