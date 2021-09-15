Несмотря на давление и протесты, Чернышев таки ликвидировал ГАСИ

Глава Минрегиона Алексей Чернышев объявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и старте работы новосозданного органа — Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

В отличие от ГАСИ, в ГИАГ отсутствует человеческий фактор, отметил министр. В рамках действующего законодательства все строительные процедуры и услуги переведены в цифру. Благодаря исключению контакта с лицами, в том числе на этапе получения разрешений, коррупция будет преодолена.

— ГИАГ — это не замена ГАСИ, а полноценный новый орган с отличной структурой, полномочиями, а главное — принципами работы. И уже завтра он заработает. Это один из важных шагов реформирования целой отрасли, которая в последние годы страдала от коррупции. Сопротивление было мощное, но мы это сделали. Впереди — законодательные изменения и завершение реформы градостроительства. С сегодняшнего дня ГАСИ больше не существует, ни один сотрудник этого органа не будет трудоустроенным в новосозданную ГИАГ. Спасибо премьер-министру, коллегам из правительства и народным депутатам за поддержку в этой сложной и сверхважной реформе, — отметил министр Алексей Чернышев во время пресс-конференции.

Кроме ликвидации ГАСИ, реформа градостроительной отрасли предусматривает также усиление ответственности за нарушение строительных норм и законодательства в сфере градостроительства — административной и уголовной. Вскоре будут рассмотрены соответствующие законопроекты №5877 и 5655, 5656.

Ранее сообщалось, что сейчас уже функционирует Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССС). В этой системе доступны 11 услуг. Например, можно получить разрешение на выполнение строительных работ, декларацию о готовности к эксплуатации объектов СС1 и выдачу строительного паспорта.

Напомним, в марте 2020 года на выездном заседании правительства президент Украины Владимир Зеленский предложил ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Он добавил, что важным элементом курса государства является преодоление коррупции, в частности в строительной сфере.

Ранее Алексей Чернышев заявил, что полному запуску ГАСИ предшествовало подписание двух меморандумов. Первый — с Минрегионом и НАБУ. Поэтому все сотрудники Государственной инспекции архитектуры и градостроительства будут проходить проверку в НАБУ на доброчестность.

Второй — с Всеукраинской ассоциацией общин, который предусматривает тесное сотрудничество между общинами и ГИАГ. В частности, в решении вопросов в градостроительной сфере.

Фото: Минрегион