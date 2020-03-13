Кабмин поддержал ликвидацию ГАСИ — что будет вместо нее

Кабинет министров Украины на выездном заседании поддержал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Переходный период ликвидации ведомства продлится от двух до трех месяцев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что вместо инспекции введут новую систему на основе прозрачных и четких правил игры.

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В частности, вместо ГАСИ предлагается создать:

государственную сервисную службу градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в области строительства;

государственное агентство техрегулирования. Это то агентство, которое станет локомотивом технического регулирования в Украине по параметральной системе;

государственную инспекцию градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Напомним, ранее во время выездного заседания правительства президент Владимир Зеленский сообщил о ликвидации ГАСИ.