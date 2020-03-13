Кабмин поддержал ликвидацию ГАСИ — что будет вместо нее

Кабинет министров Украины на выездном заседании поддержал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.
Переходный период ликвидации ведомства продлится от двух до трех месяцев.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что вместо инспекции введут новую систему на основе прозрачных и четких правил игры.
Читайте: Минцифры открыло доступ к данным застройщиков
В частности, вместо ГАСИ предлагается создать:
- государственную сервисную службу градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в области строительства;
- государственное агентство техрегулирования. Это то агентство, которое станет локомотивом технического регулирования в Украине по параметральной системе;
- государственную инспекцию градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.
Напомним, ранее во время выездного заседания правительства президент Владимир Зеленский сообщил о ликвидации ГАСИ.