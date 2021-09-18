В Кривом Роге, Долгинцевском районе, на Радушанском водоочистном комплексе погибли трое работников.

Во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос. Прибывшие на вызов, получили тела погибших на поверхность.

Погибли работники Кривбассводоканал. Они не убедились в безопасности, не замеряли содержание газов в помещении и их затянуло в насос.

— 18 сентября в 10:08 в Службу спасения 101 поступило сообщение от диспетчера КП Кривбассводоканал о том, что на улице Никопольское шоссе Довгинцевского района. Кривой Рог, на территории предприятия, трое мужчин упали до горизонтального отстойнике и не отвечают, — сообщили в ДСНС .

Спасатели установили, что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойника на глубине 6 м.

Чрезвычайники спустились на дно отстойника и с помощью веревки подняли тела погибших мужчин на поверхность. В результате происшествия погибли трое мужчин 59-ти, 39-ти и 43-х годов.

Детали трагедии выясняют правоохранители.