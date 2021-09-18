У Кривому Розі трьох комунальників затягнуло в каналізаційний відстійник

У Кривому Розі, Довгинцівському районі на Радушанському водоочисному комплексі загинули троє працівників 59-ти, 39-ти та 43-х років.

Під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затягнуло до насосу. Рятувальники, які прибули на виклик, дістали тіла загиблих на поверхню.

Загинули працівники Кривбасводоканалу. Вони не переконалися в безпеці, не заміряли вміст газів в приміщенні і їх затягнуло в насос.

– 18 вересня о 10.08 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення від диспетчера КП Кривбасводоканал про те, що на території підприємства троє чоловіків впали до відстійнику та не відповідають, – повідомили в ДСНС.

Рятувальники встановили що тіла без ознак життя перебувають в конструкції горизонтального відстійника на глибині 6 м.

Надзвичайники спустились на дно відстійника та за допомогою мотузки підняли тіла загиблих чоловіків на поверхню.

Деталі трагедії наразі з’ясовують правоохоронці.