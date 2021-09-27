Причиной пожара и взрывов боеприпасов на 48 арсенале в Калиновке Винницкой области четыре года назад была диверсия.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, отметив, что эта версия подтверждается доказательствами и заключениями судебных экспертиз.

— Версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установки взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами и заключениями приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров, — объяснила она.

Ирина Венедиктова добавила, что особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями так называемых ДНР и ЛНР.

Также, по словам генпрокурора, продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов в течение 2015-2018 годов на других военных складах хранения боеприпасов, в частности на складе ракетно-артиллерийского вооружения сектора А в городе Сватово, 65 арсенале в городе Балаклея и 6 арсенале в городе Ичня.

Среди следственных версий во всех этих процессах, кроме основных (совершение диверсий и террористического акта), последовательно проверяются также причастность к совершению преступления военных должностных лиц, чтобы скрыть факты недостачи; халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей; наступление пожаров и взрывов боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы.

26 сентября 2017 года около 22 часов в городе Калиновка начался пожар и взрывы на одном из военных складов Министерства обороны Украины.

Тогда пресс-секретарь Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра заявил, что пожар и взрывы произошли в результате заранее подготовленного теракта. Его совершили, используя беспилотник.

Разрывались в основном танковые снаряды и 120-миллиметровые мины. Основная же масса снарядов находилась в подземных бункерах. Убытки от взрывов в результате уничтожения боеприпасов оценивается в более 5,9 млрд грн.