Причиною пожежі і вибухів боєприпасів на 48-му арсеналі в Калинівці Вінницької області чотири роки тому була диверсія.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, зазначивши, що ця версія підтверджується доказами та висновками судових експертиз.

– Версія вчинення вибуху на 48-му арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів, – пояснила вона.

Ірина Венедіктова додала, що особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів та вибухів на українських складах диверсійно-розвідувальними групами РФ або терористичними організаціями так званих ДНР та ЛНР.

За словами генпрокурора, продовжується розслідування причин пожеж та вибухів боєприпасів протягом 2015-2018 років на інших військових складах зберігання боєприпасів, зокрема складі ракетно-артилерійського озброєння сектора А у місті Сватове, 65-му арсеналі у місті Балаклія та 6-му арсеналі у місті Ічня.

Серед слідчих версій в усіх цих провадженнях, окрім основних (вчинення диверсій та терористичного акту), послідовно перевіряються також причетність до скоєння злочину військових службових осіб, щоб приховати факти нестачі; недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків; настання пожеж та вибухів боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори.

26 вересня 2017 року близько 22-ї години у місті Калинівка почалася пожежа та вибухи на одному з військових складів Міністерства оборони України.

Тоді прес-секретар Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Місюра заявив, що пожежа та вибухи сталися внаслідок заздалегідь підготовленого теракту. Його скоїли, використовуючи безпілотник.

Розривалися переважно танкові снаряди та 120-міліметрові міни. Основна же маса снарядів перебувала у підземних бункерах. Збитки від вибухів внаслідок знищення боєприпасів оцінюють у понад 5,9 млрд грн.