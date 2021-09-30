Цены могут вырасти: директор Оператора ГТС о последствиях газового соглашения между РФ и Венгрией

На днях Венгрия подписала долгосрочное соглашение с российским Газпромом по транспортировке газа в обход Украины.

Оно рассчитано на 15 лет и вступит в силу уже с 1 октября. Ранее Венгрия также импортировала российский газ, но делала это через Украину.

Генеральный директор ООО Оператор газотранспортной системы Сергей Макогон в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV прокомментировал новый газовый контракт Венгрии и Газпрома.

Он отметил, что теперь часть газа в Венгрию будет поставляться через Болгарию и Сербию (3,5 млрд куб. м). Еще 1 млрд куб. м газа планируют поставлять со стороны Австрии.

Сергей Макогон объясняет, что до этого Украина была транзитером голубого топлива для Венгрии. Ежегодно мы поставляли по этому направлению около 9-10 млрд куб. м газа.

Часть из них была направлена ​​на нужды Венгрии, еще определенный процент — на нужды Сербии и других стран. Теперь все эти государства будут получать газ через Турецкий поток.

Также гендиректор Оператора ГТС добавляет, что Венгрия была нашим основным поставщиком газа в прошлом году (на нее приходилось 90% импорта голубого топлива). То есть фактически мы импортировали тот газ, который шел транзитом через Украину.

Сергей Макогон объясняет, что Венгрия была самым дешевым направлением. Но теперь, если она не будет поставлять газ для нашей страны для импорта, трейдеры будут вынуждены использовать более дорогие направления, среди которых Словакия и Польша.

Это может привести к росту цены на газ для промышленности.

— Для Украины эта ситуация очень болезненная. Мы понимаем, что Газпром продолжает свою политику по переносу поставок газа на маршруты, не связанные с Украиной. Так, в прошлом году после запуска Турецкого потока Болгария, Турция, Греция и Румыния начали получать газ через этот газопровод, из-за чего Украина потеряла около 15 млрд куб. м газа транзита. В этом году, если Венгрия все же не будет получать голубое топливо через Украину, мы потеряем еще 10 млрд куб. м транзита, — объясняет Сергей Макогон.

Также он обращает внимание на то, что транзит является очень важным элементом милитарной безопасности Украины. По словам Сергея Макогона, он выступает щитом безопасности против более агрессивных действий России.

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В то же время гендиректор Оператора ГТС успокаивает: даже если Газппром не будет транзитировать газ через Украину в Венгрию, он все равно должен платить за забронированные мощности.

В целом соглашение между Газпромом и Венгрией Сергей Макогон называет продолжением политики Кремля по уменьшению возможностей для Украины импортировать газ из Европы.

По мнению гендиректора Оператора ГТС, таким образом Россия снова хочет добиться того, чтобы Украина была зависимой от нее в вопросах газоснабжения.