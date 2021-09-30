Ціни можуть зрости: директор Оператора ГТС про наслідки газової угоди між РФ та Угорщиною

Днями Угорщина підписала довгострокову угоду з російським Газпромом щодо транспортування газу в обхід України.

Вона розрахована на 15 років і набуде чинності уже з 1 жовтня. Раніше Угорщина також імпортувала російський газ, але робила це через Україну.

Генеральний директор ТОВ Оператор газотранспортної системи Сергій Макогон в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV прокоментував новий газовий контракт Угорщини і Газпрому.

Він зазначив, що тепер частина газу до Угорщини постачатиметься через Болгарію та Сербію (3,5 млрд куб. м). Ще 1 млрд куб. м газу планують постачати з боку Австрії.

Сергій Макогон пояснює, що до цього Україна була транзитером блакитного палива для Угорщини. Щорічно ми постачали цим напрямок близько 9-10 млрд куб. м газу.

Частина з них була спрямована на потреби Угорщини, ще певний відсоток – на потреби Сербії та інших країн. Тепер усі ці держави отримуватимуть газ через Турецький потік.

Також гендиректор Оператора ГТС додає, що Угорщина була нашим основним постачальником газу минулого року (на неї припадало 90% імпорту блакитного палива). Тобто фактично ми імпортували той газ, який йшов транзитом через Україну.

Сергій Макогон пояснює, що Угорщина була найдешевшим напрямком. Але тепер, якщо вона не постачатиме газ для нашої країни для імпорту, трейдери будуть вимушені використовувати більш дорогі напрямки, серед яких Словаччина та Польща.

Це може призвести до зростання ціни на газ для промисловості.

– Для України ця ситуація дуже болісна. Ми розуміємо, що Газпром продовжує свою політику щодо перенесення постачання газу на маршрути, не пов’язані з Україною. Так, минулого року після запуску Турецького потоку Болгарія, Туреччина, Греція та Румунія почали отримувати газ через цей газопровід, через що Україна втратила близько 15 млрд куб. м газу транзиту. Цьогоріч, якщо Угорщина таки не отримуватиме блакитне паливо через Україну, ми втратимо ще 10 млрд куб. м транзиту, – пояснює Сергій Макогон.

Також він звертає увагу на те, що транзит є дуже важливим елементом мілітарної безпеки України. За словами Сергія Макогона, він виступає безпековим щитом проти більш агресивних дій Росії.

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Водночас гендиректор Оператора ГТС заспокоює: навіть якщо Газппром не буде транзитувати газ через Україну до Угорщини, він все одно мусить платити за заброньовані потужності.

Загалом угоду між Газпромом та Угорщиною Сергій Макогон називає продовженням політики Кремля щодо зменшення можливостей для України імпортувати газ з Європи.

На думку гендиректора Оператора ГТС, у такий спосіб Росія знову хоче досягти того, щоб Україна була залежною від неї у питаннях газопостачання.