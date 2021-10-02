Folk Ukraine показали, как будет выглядеть елка на Софиевской площади в этом году

Компания Folk Ukraine, которая ежегодно организовует праздничные мероприятия к Новому году в столице, показала, как будет выглядеть главная елка страны в этом году.

Организаторы рассказали, что подготовка к новогодним праздникам уже началась. Сейчас Folk Ukraine готовят декорации, игрушки и гирлянды к Новому году.

В этом году на главной елке страны повесят 1 тыс. украшений, а гирлянды будут в теплых оттенках.

В прошлом году новогодний городок на Софиевской площади было оформлен в тематике сказочного леса. Главную елку украсили шляпой, но впоследствии его пришлось снять из-за критики верующих.

Высота елки достигала 31 м, она была украшена более 10 км гирлянд и 1,5 тыс. игрушек.