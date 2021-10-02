Як виглядатиме новорічна ялинка 2022 на Софіївській площі – фото

Компанія Folk Ukraine, яка щорічно організовує святкові заходи до Нового року у столиці, показала, як виглядатиме головна ялинка країни цього року.

Організатори розповіли, що підготовка до новорічних свят уже розпочалася. Наразі Folk Ukraine готують декорації, іграшки та гірлянди до Нового року.

Цього року на головній ялинці країни повішають 1 тис. прикрас, а гірлянди будуть теплих кольорів.

Концепцію святкування уже затвердили з Київською міською радою. Подробиць поки не повідомляють, але обіцяють ще більше фотозон і розваг.

Традиційно церемонія запалювання вогнів на головній новорічній ялинці країни у Києві проходить 19 грудня – на День святого Миколая.

Минулого року новорічне містечко на Софіївській площі було оформлене у тематиці казкового лісу. Головну ялинку прикрасили капелюхом, але згодом його довелося зняти через критику вірян.

Висота ялинки сягала 31 м, вона була прикрашена понад 10 км гірлянд і 1,5 тис. іграшок.

Через карантинні обмеження традиційного параду та концерту не було, також організатори відмовилися від фудкортів.

Фото: Folk Ukraine