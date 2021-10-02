Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна
Людмила Богданова |

Folk Ukraine показали, як виглядатиме цьогорічна ялинка на Софіївській площі

Folk Ukraine показали, як виглядатиме цьогорічна ялинка на Софіївській площі

Компанія Folk Ukraine, яка щорічно організовує святкові заходи до Нового року у столиці, показала, як виглядатиме головна ялинка країни цього року.

Організатори розповіли, що підготовка до новорічних свят уже розпочалася. Наразі Folk Ukraine готують декорації, іграшки та гірлянди до Нового року.

Цього року на головній ялинці країни повішають 1 тис. прикрас, а гірлянди будуть теплих кольорів.

Концепцію святкування уже затвердили з Київською міською радою. Подробиць поки не повідомляють, але обіцяють ще більше фотозон і розваг.

Традиційно  церемонія запалювання вогнів на головній новорічній ялинці країни у Києві проходить 19 грудня – на День святого Миколая.

Минулого року новорічне містечко на Софіївській площі було оформлене у тематиці казкового лісу. Головну ялинку прикрасили капелюхом, але згодом його довелося зняти через критику вірян.

Висота ялинки сягала 31 м, вона була прикрашена понад 10 км гірлянд і 1,5 тис. іграшок.

Через карантинні обмеження традиційного параду та концерту не було, також організатори відмовилися від фудкортів.

Як виглядатиме новорічна ялинка 2022 на Софіївській площі – фото

Фото: Folk Ukraine

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка