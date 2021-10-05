В Киеве усилили карантинные мероприятия. Посетителей будут пускать в помещение государственных администраций, предприятий и ЦНАПов (независимо от формы собственности) только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста.

Также подойдет документ о получении одной дозы вакцины. Новые карантинные правила не распространяются на несовершеннолетних.

Об этом говорится в сообщении Соломенской районной государственной администрации с ссылкой на Протокол №15 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 01.10.2021 года.

Информация о начале действия новых ограничений с 5 октября 2021 появилась на странице в Facebook, но потом сообщение удалили.

В Соломенской РГА Фактам ICTV объяснили, что “такая информация была, но ее уже отменили”. Поэтому с 6 октября в Киеве все будет работать в штатном режиме, а когда именно начнут действовать новые карантинные правила — пока неизвестно.

Факты ICTV ожидают ответа от Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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