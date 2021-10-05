У Києві посилили карантин з 5 жовтня. Відвідувачів пускатимуть у приміщення державних адміністрацій, підприємств і ЦНАПів (незалежно від форми власності) лише за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного результату ПЛР-тесту.

Також підійде документ про отримання однієї дози вакцини. Нові карантинні правила не поширюються на неповнолітніх осіб.

Про це йдеться у повідомленні Солом’янської районної державної адміністрації з посиланням на Протокол №15 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 01.10.2021 року.

Факти ICTV наразі очікують відповіді від Київської міської державної адміністрації (КМДА).