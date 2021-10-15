Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель нового войска Украины — следовать традициям Запорожской Сечи и мыслить шире стереотипов, что казаки — это только усы, чуб и люлька.

Об этом глава государства заявил в Мариуполе во время речи по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

— Цель нового войска Украины — подражать и приумножать славные традиции Запорожской Сечи. Мыслить шире любых стереотипов, что казаки — это только усы, чуб, люлька и шаровары, — отметил Зеленский.

По мнению президента, это особенно важно в этом году — в 30-летие независимости и восстановления независимости Украины.

— Особенно в День защитника, который наконец стал Днем защитников и защитниц Украины. Всем надо осознать вещи, о которых давно говорят в обществе, что не все защитники Украины являются мужчинами, и не все мужчины являются защитниками Украины, не все украинцы ее защищают, а не все, кто ее защищает, является украинцами, — рассказал Зеленский.

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По его словам, сегодня украинцы должны вспомнить и поблагодарить всем — военным, добровольцам, волонтерам, врачам, юристам, дипломатам, журналистам и другим.

— Наше государство будет защищать людей, которые защищают нашу страну на суше, в воде, в воздухе, в киберпространстве. Ради нас с вами, ради будущего, ради мира, ради будущего мира, — подчеркнул глава государства.

Ежегодно украинцы отмечают 14 октября День защитников и защитниц Украины вместе с праздниками — Покрова Пресвятой Богородицы и Днем Украинского казачества. С 2015 года этот праздник стал официально государственным.

День защитников и защитниц пришел на смену советскому Дню защитника Отечества, который ранее праздновали 23 февраля.

В 2021 году патриотический день отметили парадами, оркестрами и символическими выставками во многих городах Украины.

В частности, в Северодонецке Луганской области состоялся первый военный парад. Городом прошли бойцы воинских частей в сопровождении военной техники и под аплодисменты местных.

Подробнее о том, как Украина отметила 14 октября, и какие мероприятия происходили сегодня читайте в нашем материале.