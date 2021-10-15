Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета новітнього війська України – наслідувати традиції Запорізької Січі та мислити ширше стереотипів, що козаки – це лише вуса, чуб і люлька.

Про це глава держави заявив у Маріуполі під час промови з нагоди Дня захисників і захисниць України.

– Мета новітнього війська України – наслідувати і примножувати славетні традиції Запорізької Січі. Мислити ширше будь-яких стереотипів, що козаки – це лише вуса, чуб, люлька та шаровари, – зауважив Зеленський.

На думку президента, це особливо важливо цього року – у 30-річчя незалежності та відновлення незалежності України.

– Особливо у День захисника, який нарешті став Днем захисників та захисниць України. Усім треба усвідомити речі, про які давно говорять у суспільстві, що не всі захисники України є чоловіками, і не всі чоловіки є захисниками України, не всі українці її захищають, а не всі, хто її захищає, є українцями, – розповів Зеленський.

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За його словами, сьогодні українці мають згадати і подякувати усім – військовим, добровольцям, волонтерам, лікарям, юристам, дипломатам, журналістам та іншим.

– Наша держава захищатиме людей, які захищають нашу державу на суші, у воді, у повітрі, у кіберпросторі. Заради нас з вами, заради майбутнього, заради миру, заради майбутнього миру, – наголосив глава держави.

Щороку українці відзначають 14 жовтня День захисників та захисниць України разом зі святами – Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва. Із 2015 року це свято стало офіційно державним.

День захисників та захисниць прийшов на зміну радянському Дню захисника Вітчизни, яке раніше святкували 23 лютого.

У 2021 році патріотичний день відзначили парадами, оркестрами та символічними виставками у багатьох містах України.

Зокрема, у Сєвєродонецьку Луганської області відбувся перший військовий парад. Містом пройшли бійці військових частин у супроводі військової техніки та під оплески місцевих.

Детальніше про те, як Україна відзначила 14 жовтня, та які заходи відбувалися сьогодні читайте у нашому матеріалі.