Очищають землю від війни: як жінки розміновують схід України

Жінки–демінерки разом із саперами-чоловіками розміновують підконтрольну Донеччину та Луганщину, де точилися запеклі бої. Більшість дівчат до цього мали мирний фах, але тепер не уявляють себе в іншій справі.

Усі вони – співробітники гуманітарної місії The Halo, що присутня у багатьох гарячих точках всього світу.

І у спеку, і в холод демінерки вправно обстежують кожен сантиметр ґрунту. А як знайдуть боєприпаси чи вибухівку – знають, що із цим робити.

Уміло вправляється із металошукачем і 27-річна Лілія Гайматуліна. Вона чітко визначає ділянку для розмінування та грамотно шукає у траві вибухові розтяжки.

Ще півроку тому жінка працювала на місцевому заводі шампанських вин лаборанткою. Але потім вона вирішила змінити своє життя. Однак Лілія зізнається, що родичі від її рішення були не у захваті.

Долучилася до складу демінерок понад рік тому і колишня підприємниця Азіза Серьогина. Вона вправно шукає вибухівку у місцевій лісосмузі. Жінка зізнається, що тут заради свого 14-річного сина.

– У багатьох з нас є діти. Ми хочемо, щоб наші діти безпечно ходили на нашій землі, – ділиться жінка.

Група гуманітарного розмінування британської місії, що вже чотири роки шукає у лісі неподалік Світлодарська приховані боєприпаси, напевне, найбільш ґендерно врівноважена. До складу групи входять шість демінерів і п’ять демінерок.

49-річний розмінувальник Сергій, який вже два роки розчищає рідну Донеччину, підтверджує, що жінки справляються без проблем.

Серед демінерок The Halo – і очільниця груп Дар’я Боговарова. Вона керує десятками спеціалістів на ділянці біля Бахмута.

На величезній території, де точилися запеклі бої, вони знайшли чимало смертоносного залізяччя.

– Загальна площа ділянки становить 112 тис. кв. м. Були знайдені протипіхотна міна БЗМ-72 та гранати на розтяжках, – пояснює Дар’я.

Розмінувальниці запевняють, що вони справді закохані у свою професію.