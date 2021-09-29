Covid-сертификаты о вакцинации: кто и как будет проверять их подлинность

В случае наступления очередного локдауна владельцы Covid-сертификатов о вакцинации будут пользоваться определенными привилегиями. В связи с этим фиксируются случаи их подделки. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, как будут проверять подлинность сертификатов.

– Сертификат и справка должны содержать QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. И компетентные органы имеют право проверять их действительность – это Госпродпотребслужба, органы местной власти. Нацполиция также есть в этом списке, хотя и не определена ответственной в этом процессе, – отметил он.

По его словам, они вместе с Минцифры начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских – для проверки документов в Дії или сканирования бумажных аналогов.

Клименко уточнил, что этот процесс будет полностью налажен за несколько дней.

С 24 сентября на портале Дія можно сгенерировать Covid-сертификат в PDF и распечатать его или загрузить на смартфон.

В iOS доступен и желтый внутренний сертификат для людей с одной дозой вакцины, действующий 120 дней.