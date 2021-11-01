Оккупированные Крым и Донбасс стали экобомбами в центре Европы – Зеленский

Оккупированный Россией Крым и часть Донбасса превратились в две экологические бомбы в центре Европы, угрожающие всему миру.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго.

В своей речи он упомянул, что в 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые не были выполнены, “а планета получила две экобомбы в центре Европы — оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса”.

– Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации. А на части Донбасса – затопление шахт, деградация почв и недостаток питьевой воды. И все это – общая угроза всему миру, – подчеркнул глава государства.

Поэтому, по его словам, для Украины важен доступ к надежному и долгосрочному климатическому финансированию, особенно в рамках зеленого климатического фонда.

Климатический саммит СОР26 проходит в Глазго 1-2 ноября. В мероприятии принимают участие лидеры государств, в том числе президент США Джо Байден, Франции – Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель. В целом — около 120 мировых лидеров.

Главная цель конференции – активизировать усилия по удержанию роста средней мировой температуры на уровне значительно ниже +2°C от доиндустриальных показателей и на ограничение роста температуры до +1,5°C от доиндустриальных уровней.