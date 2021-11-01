Окуповані Крим і Донбас стали екобомбами в центрі Європи – Зеленський

Окупований Росією Крим та частина Донбасу перетворилися на дві екологічні бомби у центрі Європи, які є загрозою для усього світу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.

У своїй промові він згадав, що у 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які не були виконані, “а планета отримала дві екобомби в центрі Європи – окуповані Крим і частина нашого українського Донбасу”.

– Півострів Крим з унікальною флорою і фауною став військово-морською базою Російської Федерації. А на частині Донбасу – затоплення шахт, деградація ґрунтів і нестача питної води. І все це – спільна загроза для всього світу, – наголосив глава держави.

Тому, за його словами, важливим для України є доступ до надійного та довгострокового кліматичного фінансування, особливо в рамках зеленого кліматичного фонду.

Кліматичний саміт СОР26 проходить у Главзго 1-2 листопада. У заході беруть участь лідери держав, зокрема президент США Джо Байден, Франції – Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Загалом – близько 120 світових лідерів.

Головна мета конференції – активізувати зусилля задля утримання зростання середньої світової температури на рівні значно нижче +2°C від доіндустріальних показників та на обмеження зростання температури до +1,5°C від доіндустріальних рівнів.