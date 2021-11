Россия стягивает войска к границе с Украиной — что известно

В последние дни в СМИ появилась информация, что Россия стягивает свои войска возле границ Украины. Издания пишут о подозрительной передислокации и их чрезмерной концентрации.

Министерство информации подтвердило эти данные, отметив, что дополнительное перемещение подразделений РФ, вооружения и военной техники к границе с Украиной зафиксировала разведка.

Несколько влиятельных мировых изданий, среди которых The Washington Post, Politico и Foreign Policy, написали о наращивании войск Российской Федерации возле украинских границ. Они ссылаются на видеозаписи, которые могут показывать передислокацию военной техники (в частности, танков и ракет).

Похожая ситуация произошла весной 2021 года, когда в социальных сетях стали появляться соответствующие видеоролики.

В конце апреля, после нескольких недель напряженности из-за наращивания российских войск у границы с Украиной, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал ряду подразделений в этих местностях вернуться на свои базы.

Сейчас история может повториться — пользователи публикуют видео, которые, вероятно, зафиксировали подозрительное перемещение войск.

A video, said to be filmed on October 27 in the Bryansk Oblast, of Iskander tactical missile systems on the move (presumably 442th Missile Brigade from Kursk). pic.twitter.com/W4RXkH1XCo

Вероятнее всего, речь идет о концентрации оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер возле южных границ Украины, колонне танков Т-80У и передислокации эшелона с БТР-80, военных грузовиков и медицинских автомобилей.

It appears that Voronezh Maslovka railway station is again packed with the Russian military equipment, just like in April.

Comms vehicles, 2S19 Msta-S SPGs on wagons, BMPs, MT-LB armored vehicles and more. pic.twitter.com/pOZhSaNRF4

— Status-6 (@Archer83Able) October 28, 2021