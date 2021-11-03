Россия стягивает войска к границе с Украиной — что известно

В последние дни в СМИ появилась информация, что Россия стягивает свои войска возле границ Украины. Издания пишут о подозрительной передислокации и их чрезмерной концентрации.

Министерство информации подтвердило эти данные, отметив, что дополнительное перемещение подразделений РФ, вооружения и военной техники к границе с Украиной зафиксировала разведка.

Что известно о стягивании российских войск

Несколько влиятельных мировых изданий, среди которых The Washington Post, Politico и Foreign Policy, написали о наращивании войск Российской Федерации возле украинских границ. Они ссылаются на видеозаписи, которые могут показывать передислокацию военной техники (в частности, танков и ракет).

Похожая ситуация произошла весной 2021 года, когда в социальных сетях стали появляться соответствующие видеоролики.

В конце апреля, после нескольких недель напряженности из-за наращивания российских войск у границы с Украиной, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал ряду подразделений в этих местностях вернуться на свои базы.

Сейчас история может повториться — пользователи публикуют видео, которые, вероятно, зафиксировали подозрительное перемещение войск.

A video, said to be filmed on October 27 in the Bryansk Oblast, of Iskander tactical missile systems on the move (presumably 442th Missile Brigade from Kursk). pic.twitter.com/W4RXkH1XCo — Status-6 (@Archer83Able) October 28, 2021

Вероятнее всего, речь идет о концентрации оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер возле южных границ Украины, колонне танков Т-80У и передислокации эшелона с БТР-80, военных грузовиков и медицинских автомобилей.

It appears that Voronezh Maslovka railway station is again packed with the Russian military equipment, just like in April. Comms vehicles, 2S19 Msta-S SPGs on wagons, BMPs, MT-LB armored vehicles and more. pic.twitter.com/pOZhSaNRF4 — Status-6 (@Archer83Able) October 28, 2021

По данным СМИ, Россия стягивает войска и боевые машины пехоты, бронетранспортеры, самоходные гаубицы Мста-С 2С19 и другую технику возле восточных областей Украины.

Что пишут иностранные СМИ

Возобновление наращивания российских войск у границы с Украиной вызвало обеспокоенность у некоторых официальных лиц в Соединенных Штатах Америки и ​​Европе, пишет The Washington Post.

Издание утверждает, что официальные лица (начиная с президента Российской Федерации Владимира Путина и заканчивая представителями правительства) в последние годы усилили свою риторику, критикуя связи Киева с Западом. Россия также подвергала сомнению суверенитет Украины.

Путин отмечал, что любое расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины может стать красным пределом для Москвы.

РФ приостановила свою миссию в НАТО в Брюсселе 18 октября после того, как Североатлантический альянс выслал восемь членов российской миссии по обвинению в шпионаже.

Позиция разведки и Минобороны

Главное управление разведки Министерства обороны Украины проинформировало, что командование Вооруженных сил РФ продолжает удерживать в готовности на передовых позициях значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар.

По данным Минобороны, Россия увеличила количество разведывательных постов наблюдения и усилила группировку артиллерии вблизи линии столкновения по отдельным направлениям.

В то же время перемещение артиллерийских установок в замаскированные огневые позиции осуществляют преимущественно после наступления темноты.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заявил, что Украина готова к эскалации и новому витку боевых действий со стороны России. По его словам, наши войска готовы к провокациям, хотя и заверил, что украинское государство соблюдает договоренности о перемирии, достигнутые между правительствами Украины и РФ.