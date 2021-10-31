Россия возобновляет наращивание войск у границы с Украиной, что вызвало беспокойство среди некоторых чиновников в Соединенных Штатах и ​​Европе, отслеживающих, по их мнению, нерегулярные перемещения техники и персонала на западном фланге России.

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично, заявили, что перемещение войск вновь вызвало обеспокоенность, которая возникла в апреле, когда наибольшее скопление войск Россией у границы с Украиной за последние годы повлекло за собой международный резонанс.

— Возобновление передвижения российских войск в этом районе происходит в то время, как Кремль занял более жесткую позицию по отношению к Украине. Российские чиновники, начиная с президента Владимира Путина, усилили свою риторику, атакуя западные связи Киева и даже подвергая сомнению его суверенитет, — передают источники The Washington Post.

Путин предупредил, что любое расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины является красной линией для Москвы.

Россия приостановила свою миссию при НАТО в Брюсселе 18 октября после того, как альянс изгнал восемь членов российской миссии из-за обвинений в шпионаже.

Чем занимаются российские войска, которые скапливаются у границы с Украиной, непонятно.

В последние дни в социальных сетях появились видео, на которых видно, как российские военные поезда и колонны перемещают большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.

– Это не тренировка. Кажется, это не тренировка. Что-то происходит. Что это? — передает издание слова директора программы исследований России в некоммерческой аналитической группе CNA в Виргинии Майкла Кофмана.

Что происходит у границ

Официальные лица Соединенных Штатов и Европы начали замечать перемещение, особенно в последние недели, после того, как Россия в середине сентября завершила масштабные совместные военные учения с Беларусью, известные как Запад-2021 на своем западном фланге.

По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что силы российской 41 общевойсковой армии, которая обычно базируется в сибирском городе Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а соединились с другими российскими силами у границы с Украиной. Кофман также сказал, что изображения, похоже, показывают, что 1-я гвардейская танковая армия России, базирующееся за пределами Москвы элитное подразделение перемещает личный состав и технику в сторону Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем заявлении сообщил, что после завершения учений Запад-2021 Россия покинула военную технику, а также центры управления и связи на учебных площадках вдоль украинской границы.

По оценке Данилова, численность российских войск, развернутых вокруг украинской границы, составляет от 80 тыс. до 90 тыс. человек, не считая десятков тысяч, размещенных в оккупированном Крыму.

Кофман считает, что в этот раз ситуация может заслуживать особого внимания, поскольку Россия, похоже, снизила порог того, что может побуждать Кремль к агрессивным действиям в Украине.

— Я думаю, что нужно сделать шаг назад и посмотреть на прошлый год в целом, и если вы это сделаете, то поймете, что тон и месседжи России по Украине резко изменились, — сказал он.

В своих заявлениях в течение года Путин и другие чиновники говорили, что расширение деятельности НАТО в Украине является “красным пределом” для Москвы, тогда как раньше они называли членство Украины в НАТО шагом, с которым они не могут смириться, сказал Кофман.

Накануне посольство США в Украине заявило, что ответственность за обострение конфликта на Донбассе лежит на России. Об этом говорится в обнародованном заявлении на официальной странице посольства в пятницу, 29 октября.