Біля кордонів України немає нарощування сил РФ – начальник Генштабу

Жодного нарощування військ РФ на державному кордоні з Україною не було і немає.

Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Сергій Шаптала в ефірі Свобода слова Шустера.

– Ситуація навколо нашої держави контрольована. Жодного нарощування зусиль з боку РФ немає, – наголосив він.

За його словами, зафіксовані переміщення військових Росії пов’язані із закінченням навчань.

– У Росії, як і в нас, проходили навчання Запад-2021. Переміщення техніки не може після закінчення навчань завершитися протягом однієї-двох діб. Йде повернення військ в пункти постійної дислокації. Те, що сказали, що пішли ближче до кордону, навпаки – вони пішли вглиб своєї території, – пояснив начальник Генштабу.

1 листопада у The Washington Post вийшла стаття про те, що РФ відновила нарощування своїх військ біля українського кордону.

Автори розповідають, що соцмережі заполонили відео, на яких російські військові потяги переміщують велику кількість техніки на півдні та заході Росії.

Того ж дня Міноборони України спростувало інформацію ЗМІ щодо додаткового перекидання підрозділів РФ, озброєння та військової техніки до кордону з Україною.

Фото: Генштаб ЗСУ