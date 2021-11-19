Зима 2021-2022 в Украине будет теплой. Температура воздуха на значительной территории страны, вероятнее всего, будет колебаться от -5° до +5°.

– Однако это отнюдь не свидетельствует о том, что не будет морозов. Заходы холода, к тому же довольно мощные, возможны. Но если они и будут, то кратковременные. Наиболее очевидно все же, что будет преобладать аномально теплая погода, – рассказывает в комментарии Фактам ICTV заведующая кафедры метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Обычно в Украине самые низкие температуры наблюдаются со второй половины января до первой декады февраля.

– В этом году, по данным мировых прогностических центров, в январе и феврале температура будет выше, чем обычно. Наиболее аномально теплой погода может быть в феврале, – прогнозирует Вера Балабух.

Связано это, говорит климатолог, с изменением циркуляции атмосферы. Низкие температуры зимой предопределяет сибирский антициклон. Когда он распространяется по территории Украины, наблюдаются морозы до -30-35°, а иногда – и до -40°.

– Сейчас такие процессы маловероятны. Все карты свидетельствуют о том, что будет преобладать область высокого давления. Поступит только антициклон, который будет находиться преимущественно над Балканами и Турцией. Именно оттуда в Украину будет поступать теплый и сухой воздух, – объясняет эксперт.

Учитывая это, у Веры Балабух есть приятные новости для украинцев – в этом году зимой будет много солнечных дней.

– Не будет пасмурной погоды и мороси, которые бывают при температуре от -5° до +5°, – добавляет заведующая отдела метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института.

Однако несмотря на то, что температура воздуха зимой повышается, количество дней с сильными морозами до -20° останется неизменным. Так, в Киеве, например, в январе дней с такой температурой может быть два-три.

Будет ли зима снежной?

– Зимой, как и нынешней осенью, будет наблюдаться дефицит осадков. И это довольно тревожно, потому что их не хватает, и ситуация усугубляется, – говорит климатолог.

Поскольку зимой температуры будут значительно выше, чем обычно в этот период, то осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя, а не снега.

Когда станет известно, какой будет погода на Новый год

Прежде всего, заведующая кафедры метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института просит не забывать, что есть существенная разница между прогнозом погоды и климатическим прогнозом.

– Погода на несколько дней, которую сообщает Укргидрометцентр, предопределяется процессами, которые наблюдаются на небольшой территории. Обычно речь идет о северном полушарии. Краткосрочный прогноз погоды для Украины определяется в пределах синоптического региона от Атлантики до Урала, – объясняет Вера Балабух.

На сезонные прогнозы погоды влияют макромасштабные процессы, то есть те, которые наблюдаются на большой территории и продолжаются в течение довольно значительного промежутка времени.

– Погода на сезон зависит не столько от того, что происходит в атмосфере, как от океана. Именно информация о состоянии океанов позволяет спрогнозировать, каким будет сезон. Теплая или холодная поверхность океана обусловливает образование областей высокого или низкого давления. От этого прежде всего зависит циркуляция атмосферы, а затем и то, какие основные потоки будут преобладать в том или ином регионе, – отмечает эксперт.

В связи с этим климатологи могут сообщать, насколько погода будет отличаться от климатических данных – будет ли температура выше или ниже климатической нормы, а также то, больше или меньше будет осадков.

– Более детализированных прогнозов на сезон или на месяц не существует. Поэтому сказать, какой будет погода на Рождество или Новый год мы не можем. Поэтому, если вы слышите такие прогнозы уже сейчас, знайте, что они не имеют никакого научного подтверждения. Это скорее, как говорится, фантазия на тему, – развенчивает мифы Вера Балабух.

По ее словам, наиболее точный прогноз, какой будет погода на Новый год, мы сможем узнать за три дня до его наступления.