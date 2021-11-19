Зима 2021-2022 в Україні буде теплою. Температура повітря на значній території країни, найімовірніше, коливатиметься від -5° до +5°.

– Однак це аж ніяк не свідчить про те, що не буде морозів. Затоки холоду, ще й доволі потужні, можливі. Але якщо вони й будуть, то короткочасні. Але найбільш ймовірною все ж таки є аномально тепла погода, – розповідає в коментарі Фактам ICTV завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

Зазвичай в Україні найнижчі температури спостерігаються із другої половини січня до першої декади лютого.

– Цьогоріч, за даними світових прогностичних центрів, у січні та лютому температура буде вищою, ніж зазвичай. Найбільш аномально теплою погода може бути в лютому, – прогнозує Віра Балабух.

Пов’язано це, каже кліматолог, зі зміною циркуляції атмосфери. Низькі температури взимку зумовлює сибірський антициклон. Коли він поширюється територією України, спостерігаються морози до -30-35°, а іноді – й до -40°.

– Зараз такі процеси малоймовірні. Усі карти свідчать про те, що переважатиме область високого тиску. Надійде лише антициклон, який перебуватиме переважно над Балканами й Туреччиною. Саме звідти до України надходитиме тепле й сухе повітря, – пояснює експерт.

Зважаючи на це, у Віри Балабух є приємні новини для українців – цьогоріч узимку буде багато сонячних днів.

– Не буде похмурої погоди й мряки, яка буває за температури від -5° до +5°, – додає завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту.

Однак попри те, що температура повітря взимку підвищується, кількість днів із сильними морозами до -20° залишиться незмінною. Так, у Києві, наприклад, у січні днів із такою температурою може бути два-три.

Чи буде зима сніжною?

– Узимку, як і під час цьогорічної осені, спостерігатиметься дефіцит опадів. І це досить тривожно, тому що їх не вистачає, й ситуація надалі поглиблюється, – говорить кліматолог.

Оскільки взимку температури будуть значно вищими, ніж зазвичай у цей період, то опади випадатимуть переважно у вигляді дощу, а не снігу.

Коли стане відомо, якою буде погода на Новий рік

Перш за все завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту просить не забувати, що є суттєва різниця між прогнозом погоди та кліматичним прогнозом.

– Погода на кілька днів, яку повідомляє Укргідрометцентр, зумовлюється процесами, які спостерігаються на невеликій території. Зазвичай йдеться про північну півкулю. Короткочасний прогноз погоди для України визначається в межах синоптичного регіону від Атлантики до Уралу, – пояснює Віра Балабух.

На сезонні прогнози погоди впливають макромасштабні процеси, тобто ті, які спостерігаються на великій території й тривають протягом доволі значного проміжку часу.

– Погода на сезон залежить не так від того, що відбувається в атмосфері, як в океані. Саме інформація про стан океанів дає змогу спрогнозувати, яким буде сезон. Тепла чи холодна поверхня океану зумовлює утворення областей високого або низького тиску. Від цього передусім залежить циркуляція атмосфери, а потім і те, які основні потоки переважатимуть у тому чи іншому регіоні, – наголошує експертка.

У зв’язку з цим кліматологи можуть повідомляти, наскільки погода відрізнятиметься від кліматичних даних – буде температура вищою чи нижчою за кліматичну норму, а також те, більше чи менше буде опадів.

– Більш деталізованих прогнозів на сезон чи на місяць не існує. Тому сказати, якою буде погода на Різдво чи Новий рік ми не можемо. Тож, якщо ви чуєте такі прогнози вже зараз, знайте, що вони не мають жодного наукового підґрунтя. Це радше, як-то кажуть, фантазія на тему, – розвінчує міфи Віра Балабух.

За її словами, найточніший прогноз, якою буде погода на Новий рік, ми зможемо довідатися за три дні до його настання.