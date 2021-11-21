21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы в честь начала в этот день двух революций, разделивших жизнь украинцев на до и после.

Революций, олицетворяющих волю украинского народа, его патриотизм, свободолюбие, смелость и настойчивость.

День Достоинства и Свободы имеет большое значение для украинцев. Факты ICTV предлагают вспомнить историю праздника.

День Достоинства и Свободы: история праздника

День Достоинства и Свободы начали отмечать в Украине в 2014 году.

История Дня Достоинства и Свободы началась еще раньше. В ноябре 2004 года украинцы вышли на Оранжевую революцию, чтобы выразить протест массовым фальсификациям на выборах президента, тогда якобы по результатам подсчетов голосов побеждал Виктор Янукович.

В целом акция продолжалась до конца декабря. В результате небезразличные граждане добились того, что Верховный суд назначил повторный второй тур, по итогам которого выиграл Виктор Ющенко.

Тогда в 2005 году в статусе президента Виктор Ющенко в честь Оранжевой революции установил День свободы. Праздник отмечался 22 ноября, но недолго.

Позже, когда Янукович все же пришел к власти, в 2011 году он отменил День свободы, а также День соборности, а вместо них установил День соборности и свободы Украины. Праздник приходился на 22 января.

Девять лет спустя, в 2013 году, украинцы снова активизировались на Майдане Независимости против чрезмерной концентрации власти в руках Януковича и отклонения от курса европейской интеграции. Революция, которую позже ознаменовали Революцией достоинства, стала жестокой, кровавой и болезненной.

Протесты стали в разы более масштабными, а их пик пришелся на 18-20 февраля. Тогда подожгли Дом профсоюзов и убили многих активистов, позже их назовут Небесной сотней.

Это был один из самых сложных периодов в истории Украины и, наконец, он привел к свержению режима Януковича.

День Достоинства и Свободы был установлен 13 ноября 2014 года пятым президентом Петром Порошенко.

Как говорится в президентском указе, праздник создан “с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине…”

Одновременно Порошенко отменил День соборности и свободы Украины и восстановил праздник День соборности.

В День Достоинства и Свободы принято устраивать молебен в память о погибших, возлагать цветы на аллее Героев Небесной Сотни, проводить различные выставки, форумы и мероприятия.