21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи на честь початку в цей день двох революцій, які поділили життя українців на до і після.

Революцій, які уособлюють волю українського народу, його патріотизм, вільнолюбство, сміливість та наполегливість.

День Гідності та Свободи має велике значення для українців. Факти ICTV пропонують пригадати історію свята.

День Гідності та Свободи: історія свята

День Гідності та Свободи почали відзначати в Україні у 2014 році.

Історія Дня Гідності та Свободи почалася ще раніше. У листопаді 2004 року українці вийшли на Помаранчеву революцію, щоб висловити протест масовим фальсифікаціям під час виборів президента, тоді нібито за результатами підрахунків голосів перемагав Віктор Янукович.

Загалом акція тривала до кінця грудня. У результаті небайдужі громадяни домоглися того, що Верховний суд призначив повторний другий тур, за підсумками якого виграв Віктор Ющенко.

Тоді у 2005 році у статусі президента Віктор Ющенко на честь Помаранчевої революції встановив День свободи. Свято відзначалося 22 листопада, але недовго.

Пізніше, коли Янукович все ж прийшов до влади, у 2011 році він скасував День свободи, а також День соборності, а натомість встановив День соборності та свободи України. Свято припадало на 22 січня.

Через дев’ять років, у 2013 році, українці знову активізувалися на Майдані Незалежності проти надмірної концентрації влади в руках Януковича та відхилення від курсу європейської інтеграції. Революція, яку пізніше ознаменували Революцією гідності, стала жорстокою, кривавою та болючою.

Протести стали у рази масштабнішими, а їх пік припав на 18-20 лютого. Тоді підпалили Будинок профспілок і вбили багатьох активістів, пізніше їх назвуть Небесною сотнею.

Це був один з найскладніших періодів в історії України, та врешті він зумовив повалення режиму Януковича.

День Гідності та Свободи було встановлено 13 листопада 2014 року п’ятим президентом Петром Порошенком.

Як йдеться в президентському указі, свято створене “з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні…”

Одночасно Порошенко й скасував День соборності та свободи України та відновив свято День соборності.

У День Гідності та Свободи прийнято влаштовувати молебень у пам’ять про загиблих, покладати квіти на алеї Героїв Небесної Сотні, проводити різноманітні виставки, форуми та заходи.