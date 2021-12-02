Призвали усилить санкции против РФ: Зеленский, Дуда и Науседа приняли заявление

Президенты Украины, Польши и Литвы провели видеоконференцию, по результатам которой было принято совместное заявление. В документе лидеры страны призвали международное сообщество ужесточить санкции против России и призвать Кремль к отводу войск от украинской границы.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Наусед подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Лидеры стран выразили обеспокоенность по поводу российского газопровода Северный поток-2, который угрожает безопасности Европы.

Они договорились координировать усилия для совместного противодействия газопроводу, который Россия использует как геополитический инструмент.

Зеленский, Дуда и Науседа выразили поддержку и солидарность по поводу миграционного кризиса на белорусско-польской и белорусско-литовской границах. Они отметили, что она создана искусственно Минском и представляет угрозу безопасности всей Европы.

Стороны решили действовать совместно для противодействия этой проблеме.

Также президенты стран отметили укрепление стратегического партнерства и подтвердили приверженность расширению сотрудничества, в частности, в сферах безопасности, обороны, экономики, энергетики и других.

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