Зеленский провел первые переговоры в формате Люблинского треугольника

Президент Украины принял участие в переговорах в формате Люблинского треугольника.

Глава государства провел видеоконференцию с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой.

Президенты обсудили состояние отношений между государствами и положительно оценили сотрудничество, в частности, работу совместной Литовско-польско-украинской бригады.

Науседа и Дуда подтвердили поддержку курса Украины для вступления в НАТО и Европейский Союз. Они отметили прогресс в Украине, в частности, важность борьбы с олигархами.

Стороны высказали единогласные позиции по миграционному кризису в Беларуси. Они подчеркнули, что проблема создана искусственно и является гибридной, а также требует решительного ответа.

Президенты стран также обсудили угрозы, которые представляет российский газопровод Северный поток-2, и договорились совместно противодействовать этому проекту.

В результате лидеры Украины, Литвы и Польши одобрили совместное заявление.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил символичность того, что переговоры проходят в дни, когда 30 лет назад Польша и Литва признали независимость Украины.

— То, что именно Польша и Литва признали нашу независимость одними из первых – не случайность. Сегодня, когда Россия временно оккупировала часть нашей территории – полуостров Крым – и когда у нас сложная ситуация, война на востоке нашего государства, вы также первыми поддерживаете Украину, наш суверенитет, независимость и территориальную целостность.

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