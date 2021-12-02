Закликали посилити санкції проти РФ: Зеленський, Дуда та Наусєда ухвалили заяву

Президенти України, Польщі та Литви провели відеоконференцію, за результатами якої ухвалили спільну заяву.

У документі лідери країни закликали міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії та закликати Кремль до відведення військ від українського кордону.

Президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Наусєда підтвердили підтримку суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.

Лідери країн висловили стурбованість щодо російського газопроводу Північний потік-2, який загрожує безпеці Європи.

Вони домовилися координувати зусилля для спільної протидії газогону, який Росія використовує як геополітичний інструмент.

Зеленський, Дуда та Наусєда висловили підтримку та солідарність щодо міграційної кризи на білорусько-польському та білорусько-литовському кордонах. Вони зауважили, що вона створена штучно Мінськом і є загрозою безпеці всієї Європи.

Сторони вирішили спільно діяти для протидії цій проблемі.

Також президенти країн відзначили зміцнення стратегічного партнерства та підтвердили відданість розширенню співпраці, зокрема у сферах безпеки, оборони, економіки, енергетики та інших.

Читайте: Зеленський провів перші переговори у форматі Люблінського трикутника