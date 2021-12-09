Государственный департамент США ввел санкции против Александра Тупицкого – бывшего главы Конституционного суда Украины. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Под санкции также попала жена Тупицкого Ольга Тупицкая. В сообщении Государственного департамента указано, что ограничительные меры против бывшего главы КСУ ввели из-за значительных коррупционных действий.

— За значительные коррупционные действия, в частности, за получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе. В рамках этой акции была определена и супруга Тупицкого Ольга Тупицкая.

В санкционный список Госдепа вошли 11 человек. Это бывшие и действующие чиновники из Анголы, Колумбии, Сальвадора, Либерии, Гватемалы, Никарагуа. Также санкции ввели против членов их семей.

— Вместе эти дополнительные действия способствуют ответственности коррупционеров во всем мире, чтобы воспрепятствовать и сдерживать тех, кто стремится действовать безнаказанно, пренебрегать международными стандартами и подорвать демократию и верховенство права, — отметил госсекретарь Энтони Блинкен.

9 декабря под санкции США также попал Андрей Портнов – бывший первый заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича.

Ограничения против него ввело Министерством финансов США. Теперь Портнову ограничен въезд в страну, а также санкции предусматривают арест имущества и коррупционных счетов.

Источник: Государственный департамент США