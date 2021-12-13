Кабинет министров уволил с должности заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. После громкого скандала он написал заявление об уходе.

Что известно о скандале, из-за которого Гогилашвили покинул пост, читайте в материале.

Александра Гогилашвили: что известно о скандале

Ситуация на блокпосту

Александр Гогилашвили устроил скандал на блок-посте в зоне ООС вблизи Краматорска.

Замминистра возмутило, что его автомобиль остановили для проверки документов. Гогилашвили разозлился, что он уже три года на должности, а подчиненные его не узнали.

— А фотографии у вас замминистра висят или нет?… Я три года уже замминистра, три года! И грустно, что ты не знаешь… Теперь и я тебя знаю, дружок, а тебе это приятно не будет…

Чиновник нагло и эмоционально общался с полицейскими, угрожал им, обращался на “ты” и употреблял бранные слова.

Видео с инцидентом быстро разлетелось по социальным сетям. Его начали активно обсуждать, а поведение замминистра – осуждать.

Инцидент с полицией в Киеве

Через день после появления скандального видео на блокпоста журналисты опубликовали видео еще одного инцидента, произошедшего уже в Киеве в ноябре.

Как следует из кадров, замглавы МВД остановили столичные патрульные, чтобы проверить документы. Александр Гогилашвили снова устроил скандал из-за того, что его не узнали, начал оскорблять правоохранителей и ругаться.

– Узнал меня или нет? Очень **ево, что ты руководство не узнаешь. Заместитель министра внутренних дел, так тебе понятно?… Ты что тупой, что ли? Что с тобой, тебя что припудрило? – говорит на видео Гогилашвили.

Реакция властей

Глава МВД Денис Монастырский отстранил Гогилашвили на период дисциплинарного производства. Министр заявил, что самостоятельно изучит все детали и примет соответствующие решения.

Президент Владимир Зеленский написал, что на такое поведение может быть только одна реакция – увольнение.

Увольнение и извинения Гогилашвили

13 декабря Кабинет министров уволил Александра Гогилашвили по собственному желанию. Сам Гогилашвили написал, что самостоятельно написал заявление об уходе.

Он признал свою вину и извинился за эмоциональность.