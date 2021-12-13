Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Після гучного скандалу він написав заяву на звільнення.

Що відомо про скандал, через який Гогілашвілі залишив посаду, читайте у матеріалі.

Олександр Гогілашвілі: що відомо про скандал

Ситуація на блокпості

Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на блокпості в зоні ООС поблизу Краматорська.

Заступника міністра обурило, що його автомобіль зупинили для перевірки документів. Гогілашвілі розлютився, що він уже три роки перебуває на посаді, а підлеглі його не впізнали.

– А фотографії у вас заступника міністра висять чи ні?…Я три роки уже заступник міністра, три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер і я тебе знаю, дружок, а для тебе це приємно не буде…

Посадовець нахабно та емоційно спілкувався з поліцейськими, погрожував їм, звертався на “ти” та вживав лайливі слова.

Відео з інцидентом швидко розлетілося соціальними мережами. Його почали активно обговорювати, а поведінку заступника міністра – осуджувати.

Інцидент з поліцією у Києві

Через день після появи скандального відео на блокпосту журналісти опублікували відео ще одного інциденту, який трапився уже в Києві у листопаді.

Як випливає з кадрів, заступника очільника МВС зупинили столичні патрульні, щоб перевірити документи. Олександр Гогілашвілі знову влаштував скандал через те, що його не впізнали, почав ображати правоохоронців і лаятися.

– Впізнав мене чи ні? Дуже ***ово, що ти керівництво не впізнаєш. Заступник міністра внутрішніх справ, так тобі зрозуміло?… Ти що тупий, чи що? Що з тобою, тебе що припудрило? – каже на відео Гогілашвілі.

Реакція влади

Очільник МВС Денис Монастирський відсторонив Гогілашвілі на період дисциплінарного провадження. Міністр заявив, що самостійно вивчить усі деталі та прийме відповідне рішення.

Президент Володимир Зеленський написав, що на таку поведінку може бути лише одна реакція – звільнення.

Звільнення та вибачення Гогілашвілі

13 грудня Кабінет міністрів звільнив Олександра Гогілашвілі за власним бажанням. Сам Гогілашвілі сказав, що самостійно написав заяву на звільнення.

Він визнав свою вину та вибачився за емоційність.