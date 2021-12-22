Збройні формування Російської Федерації упродовж доби 21 грудня три рази порушили режим припинення вогню, один із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Нині воїн перебуває в лікувальному закладі. Лікарі оцінюють стан його здоров’я як середньої тяжкості.

За даними штабу ООС, протягом доби ворог вів вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Широкиного.

Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл із мінометів калібру 120 мм.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, щоб змусити противника припинити обстріли.

Крім того, в районі Красногорівки українські військові виявили та знищили безпілотний літальний апарат противника типу Квадро.

Порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ станом на 07.00 не зафіксовано.

Джерело: Штаб ООС