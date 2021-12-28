Несмотря на осторожные прогнозы климатологов, снег на Новый год 2022 таки порадует украинцев, хоть в большинстве регионов он и будет переходить в дождь.

Так снег, который сейчас укрывает территорию страны, прекратится 29 декабря. На следующий день почти везде в Украине будет светить солнце, а уже 31 декабря пойдет мокрый снег.

Только в Одесской, Ивано-Франковской области и Крыму прогнозируется дождь.

На Севере, Западе и в Центре, где температура воздуха в последний день 2021 года будет держаться выше нуля, будет идти преимущественно снег с дождем.

На Востоке и отдельных южных областях, где столбики термометров будут показывать до -3°, прогнозируется мокрый снег.

В первый день нового 2022 года, 1 января, мокрый снег будет идти на Севере и Востоке.

На Западе и Юге год начнется с дождя, который только ночью должен измениться на мокрый снег с дождем.

В Закарпатской области 1 января термометры будут показывать даже до +5°, а в Крыму – до +7°.

Дождь со снегом в первую субботу года пойдет и в Центре. Только ночью он превратится в обычный снег.

Ранее заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии Фактам ICTV отметила, что сейчас все больше заметна тенденция к повышению температуры зимой.

– Мы видим, что на значительной территории Украины зима из категории умеренно суровой переходит в категорию мало суровой. Это происходит даже на Востоке, где зимы наиболее суровые обычно, – говорит она.

Например, сейчас на Востоке Украины уже наблюдается зима, которая ранее была характерна для западных областей.

В дальнейшем такие тенденции будут только усиливаться, уверяет Вера Балабух.

По ее словам, если еще к середине ХХІ века изменения будут не очень существенными, то к концу века погода в Украине зимой может существенно измениться.