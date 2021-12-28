Попри обережні прогнози кліматологів, сніг на Новий рік 2022 таки порадує українців, хоч у більшості регіонів він і переходитиме в дощ.

Так сніг, який нині вкриває територію країни, припиниться 29 грудня. Наступного дня майже всюди в Україні світитиме сонце, а вже 31 грудня піде мокрий сніг.

Лише в Одеській, Івано-Франківській області та Криму прогнозується дощ.

На Півночі, Заході та в Центрі, де температура повітря в останній день 2021 року триматиметься вище нуля, йтиме переважно сніг із дощем.

На Сході та окремих південних областях, де стовпчики термометрів показуватимуть до -3°, прогнозується мокрий сніг.

У перший день нового 2022 року, 1 січня, мокрий сніг ітиме на Півночі та Сході.

На Заході та Півдні рік почнеться з дощу, що лише вночі має змінитись на мокрий сніг із дощем.

У Закарпатській області 1 січня термометри показуватимуть навіть до +5°, а в Криму – до +7°.

Дощ із снігом у першу суботу року піде й у Центрі. Лише вночі він перетвориться на звичайний сніг.

Раніше завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі Фактам ICTV зазначила, що нині все більше помітна тенденція до підвищення температури взимку.

– Ми бачимо, що на значній території України зима із категорії помірно суворої переходить у категорію мало суворої. Це відбувається навіть на Сході, де зими найбільш суворі зазвичай, – каже вона.

Наприклад, нині на Сході України вже спостерігається зима, яка раніше була характерна для західних областей.

Надалі такі тенденції лише посилюватимуться, запевняє Віра Балабух.

За її словами, якщо ще до середини ХХІ століття зміни будуть не дуже суттєвими, то до кінця століття погода в Україні взимку може суттєво змінитися.