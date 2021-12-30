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Факты / Украина

Бронированные шасси Tatra для систем залпового огня прибыли в Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
Бронированные шасси Tatra для систем залпового огня прибыли в Украину

В Украину на Шепетовский ремонтный завод прибыло 16 чешских полноприводных шасси Tatra с бронированными кабинами. Их будут использовать как платформу для РСЗО Буревій, приходящей на смену Ураганам.

Так, в Defense Express сообщили, что грузоподъемность Tatra 815-7 составляет 24,5 тонны. 

У машин двухрядные бронированные кабины, в которых может поместиться расчет пусковой установки.

Также грузовики оснащены турбодизелем с мощностью в 480 л.с. и максимальным крутящим моментом в 2100 Нм. Все это сочетается с автоматической коробкой передач Allison, которая обладает функцией буксировки для того, чтобы иметь возможность вытаскивать поврежденную или застрявшую машину.

Также Tatra оснащена автономным энергоагрегатом, который позволяет экономить ресурс основного дизельного двигателя.

Мотор позволяет обеспечивать все энергосистемы авто во время стоянки.

Бронированием кабины и силовой установки занималась чешская компания Excalibur Army.

РСЗО Буревій – новая ракетная система залпового огня калибром в 220 мм. Ее разработал Центральный НИИ вооружения и военной техники ВСУ на смену Ураганам.

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Источник: Defense Express

Фото: Defense Express

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