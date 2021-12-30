Броньовані шасі Tatra для систем залпового вогню прибули в Україну

В Україну на Шепетівський ремонтний завод прибуло 16 чеських повнопривідних шасі Tatra із броньованими кабінами. Їх використовуватимуть як платформу для РСЗВ Буревій, яка приходить на зміну Ураганам.

Так, у Defense Express повідомили, що вантажопідйомність Tatra 815-7 становить 24,5 тонн.

Машини мають дворядні броньовані кабіни, в яких може поміститися розрахунок пускової установки.

Також вантажівки оснащені турбодизелем з потужністю 480 к.с. і максимальним моментом, що крутить, в 2100 Нм. Все це поєднується з автоматичною коробкою передач Allison, яка має функцію буксирування для того, щоб мати можливість витягувати пошкоджену або застряглу машину.

Також Tatra оснащена автономним енергоагрегатом, що дозволяє заощаджувати ресурс основного дизельного двигуна.

Мотор дозволяє забезпечувати усі енергосистеми авто під час стоянки.

Бронюванням кабіни та силової установки займалася чеська компанія Excalibur Army.

РСЗВ Буревій – нова ракетна система залпового вогню калібром 220 мм. Її розробив Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗСУ на зміну Ураганам.

Джерело: Defense Express

Фото: Defense Express